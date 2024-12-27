В бюджете Севастополя заложили еще 260 млн рублей на компенсацию участникам СВО взамен земельного участка

На последнем заседании правительства принято решение выделить дополнительные средства на программы, связанные с финансовым обеспечением участников СВО и членов их семей.

Так, еще 260 миллионов рублей добавлено для выплаты единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка.

На 24 миллиона увеличены средства на предоставление единовременной выплаты военнослужащим, которые призваны на военную службу по мобилизации или для гражданам, заключивших контракт с Минобороны.

Еще 10 миллионов заложили на предоставление выплаты членам семьи погибших участников СВО.

Как было уточнено, дополнительные деньги выделяются «исходя из фактического расхода и недопущения возникновения кредиторской задолженности».

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Ольга Сурикова