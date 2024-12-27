Проезд по новой трассе Краснодар -Керчь пока остается бесплатным

В Краснодарском крае открылась скоростная трасса А-289. Участок соединяет дорогу М4 «Дон» с Крымским мостом. Трасса четырёхполосная, ее протяженность — 119 километров. Теперь время в пути от Краснодара до Крымского моста сократилось с шести до двух часов.

Новая трасса остается бесплатной. Точной даты, когда начнут брать деньги за проезд, пока нет. Предположительно, он будет стоить 700 рублей — от станицы Марьянской до хутора Белый.