Проезд по новой трассе Краснодар -Керчь пока остается бесплатным

В Краснодарском крае открылась скоростная трасса А-289. Участок соединяет дорогу М4 «Дон» с Крымским мостом. Трасса четырёхполосная, ее протяженность — 119 километров. Теперь время в пути от Краснодара до Крымского моста сократилось с шести до двух часов.
Новая трасса остается бесплатной. Точной даты, когда начнут брать деньги за проезд, пока нет. Предположительно, он будет стоить 700 рублей — от станицы Марьянской до хутора Белый.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, дорога от Краснодара до Крымского моста — часть федеральной трассы, по которой из Москвы в Крым можно будет доехать за 16 часов. Кондратьев подчеркнул, что она позволит избежать многокилометровых пробок в летний сезон.
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Ольга Сурикова
Источник: «Яндекс.Карты»