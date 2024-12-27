В Севастополе нашли земли для строительства домов для переселенцев из аварийного жилья

На последнем архитектурном совете был рассмотрен проект комплексного развития территории в районе пересечения улиц Индустриальная и Стахановцев. Здесь сейчас находится промышленная зона —территория АТП -14330. Площадь его 7,5 га.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, владелец АТП предложил правительству реализовать в этой промзоне проект КРТ. Городу, по его словам, несмотря на отсутствие в этом предложении архитектурных изысков, нужен такой проект, так как в Севастополе высокая потребность в стандартном жилье, особенно для жилищных программ.

«Даже имея в этом году необходимые финансы, мы не смогли купить достаточное квартир, подходящих по параметрам закона Севастополя о жилье для детей-сирот. Эти квартиры должны быть не менее 33 кв. метров – таких квартир нет, поэтому мы очень нуждаемся в стандартном жилье под наши различные госпрограммы», – пояснил губернатор.

Согласно представленному проекту, построить предлагается многоэтажки, административное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг и создать парковую зону.

Жилой комплекс рассчитан будет на 1730 квартир для проживания 2800 человек. Паркомест будет создано 950. Представитель застройщика заверил, что они укладываются в региональные нормативы.

ЖК не предусматривает строительство школы и детского сада. А только встроенную поликлинику на 40 посещений в смену. Будущим жителям предлагается водить детей в уже существующие в районе школы и детсады.

В ходе обсуждения Развожаев порекомендовал все-таки рассмотреть возможность организовать на территории нового микрорайона «государственные ясли».

На вопрос о необходимости школы ответил и. о. замгубернатора Максим Жукалов. Он отметил, что строить школу на 300 детей в микрорайоне неэффективно, в планах возведение нового здания на 800 мест на ул. Шабалина – на территории, принадлежащей городу.

«А пока переходный процесс, школьные автобусы никто не отменял – будем детей возить», – заверил Иено.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова