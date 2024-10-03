В бухте Казачья сгорел дом. Пострадал мужчина

В Севастополе в бухте Казачья сгорел частный двухэтажный дом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя, вызов на СТ «Ахтиар» поступил ночью в 01:19. Возгорание случилось в частном двухэтажном доме.

Жильцы успели эвакуироваться до приезда экстренных служб, пострадал один мужчина — с отравлением продуктами горения он был госпитализирован.

Пожар площадью 70 квадратных метров потушили в 03:05. Горели вещи и мебель. Причины и обстоятельства устанавливаются.

От чрезвычайного ведомства работали 16 специалистов и 5 единиц техники.

Напомним, в Севастополе по улице Керченская сгорел частный жилой дом. В одном из помещений был обнаружен мертвый мужчина.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя



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