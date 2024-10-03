Севастополец ответит за утонувшую школьницу из Ялты в арендованном им бассейне

Мужчину будут судить за оказание некачественных услуг, в результате чего девочка погибла в бассейне.

Он на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по ул. Загородная для оказания услуги по его посещению. При этом на территории отсутствовали инструкторы и спасатели, оборудование для оказания медпомощи.

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11 июля коммерсант за 600 рублей пропустил на территорию 10-летнюю жительницу дома в отсутствие родителей. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых глубиной почти в 2 метра и не смогла выбраться.

Как сообщили в Следкоме, расследование в отношении 51-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть школьницы, завершено.

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Ольга Сурикова

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