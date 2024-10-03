В Севастополе полиция задержала буйного душевно больного и передала медикам

В Севастополе полиции пришлось вмешаться и отреагировать на жалобы жителей одной из улиц на Северной, которым отравлял жизнь неадекватный мужчина.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили публикацию с видео, на котором неизвестный мужчина вел себя неадекватно. Автор поста утверждал, что героем его видео является душевно больной местный житель с неадекватным поведением.

Сотрудники полиции задержали нарушителя спокойствия жильцов улицы. Им оказался 47-летний местный житель.

«Поскольку он находился в очень возбуждённом состоянии и его поведение не соответствовало окружающей обстановке, полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи для доставления севастопольца в специализированное медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Ольга Сурикова

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