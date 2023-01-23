В ближайшее время Слуцкий посетит Севастополь

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в течение ближайших месяцев намерен посетить Севастополь. Об этом он сообщил накануне на встрече с представителями региональных отделений в Крыму.

«Мы обязательно будем в ближайшее время у вас. Для меня великая честь и одновременно обязательство работать во имя партии и во имя Крымского и Севастопольского отделений!» — цитирует Слуцкого пресс-служба ЛДПР в Севастополе.

Напомним, в 18 мая 2022 года Слуцкий возглавив фракцию ЛДПР в Госдуме вместо умершего Владимира Жириновского. 27 мая на съезде ЛДПР Слуцкий был избран председателем партии.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ЛДПР