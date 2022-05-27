Во время XXXIV съезда ЛДПР тайным голосованием в соответствии с Уставом партии Леонида Слуцкого избрали Председателем ЛДПР

«Поздравляю Леонида Эдуардовича с победой. Он достоин занять место Лидера партии, что сегодня и подтвердилось во время голосования. Рад находится в рядах профессионалов и людей, для которых слова: честь и достоинство – это не пустое. Уверен, что наша партия и дальше будет благодаря политическому таланту лидера и партийцев издавать социально-важные законопроекты, направленные на благо людей», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Леонид Слуцкий является доктором экономических наук, заведующим кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедрой международных отношений МЭСИ.

С марта 2020 года является президентом Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

С 2002 года является председателем Правления Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира».

В 2022 году стал одним из представителей России на российско-украинских переговорах по урегулированию кризиса между государствами.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР