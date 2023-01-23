В Севастополе осудили вандалов за надругательство над государственным флагом

Севастопольский городской суд вынес приговор о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации и о вандализме, совершенным на почве политической ненависти и вражды.

Так, 23 января этого года осуждены граждане России, совершившие надругательство над государственным флагом, а также вандализм. Причиной их поступков стало несогласие с политическим решением российского руководства о проведении специальной военной операции.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 1 месяц и 1 год 3 месяца. Для них определены следующие ограничения: не уходить из места постоянного пребывания в период с 22.00 до 06.00, без согласия спецоргана не изменять место жительства или пребывания, место работы, а также не выезжать за пределы территории Республики Крым, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Севастополя.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова