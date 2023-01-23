В Севастополе женщину оштрафовали за разжигание ненависти в соцсети

Севастопольский суд оштрафовал женщину за разжигание вражды и ненависти в интернете. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Нахимовского района города.

«Установлено, что в октябре 2022 года женщина 1987 года рождения на стене открытой группы в социальной сети «ВКонтакте» разместила комментарий, в котором содержалось негативное высказывание в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения и территории проживания, направленный на возбуждение ненависти и вражды», — сказано в сообщении ведомства.

Суд назначил фигурантке административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, в Севастополе местный житель привлечен к административной ответственности за размещение в социальной сети высказываний, призывающих к насильственным действиям в отношении группы лиц.

Ольга Сурикова