В Бердянске взорвали машину коменданта

В центре Бердянска 6 августа возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, сообщает в своем Telegram член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — написал он.

От взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было.

В этот же день появилось сообщение, что Бардин погиб, однако утром 7 августа появилась информация, что его жизнь удалось спасти.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — уточнил позднее Рогов.

Напомним, недавно в Запорожской области в результате теракта от полученных травм скончался замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.

Ольга Сурикова