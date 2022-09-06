В Крым пытались провести боевые патроны для Калашникова

На въезде в Крым утром 5 сентября стрелками Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России предотвращена попытка провоза 29 боевых патронов в зону транспортной безопасности, сообщает пресс-служба УВО Минтранса.

На линейном посту в ходе досмотра 40-летнего мужчины-пассажира легкового автомобиля «Hyundai Minibus» обнаружили среди его личных вещей патроны 5.45-го калибра для автомата Калашникова.

Нарушитель вместе с боеприпасами передан сотрудникам линейного отдела МВД России на транспорте для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Также сообщается, что за минувшие сутки ведомственная охрана задержала 7 человек, нарушивших требования пропускного режимов охраняемых объектов транспортной инфраструктуры Крыма и Краснодарского края.

Напомним, ранее в Крыму сотрудниками ФСБ задержан активист украинского незаконного вооруженного формирования, который пытался прорваться на полуостров.

Ольга Сурикова