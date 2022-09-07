Коронавирус в Севастополе продолжает забирать жизни

В Севастополе по состоянию на утро 7 сентября зарегистрированы 139 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 84 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 15 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 049 человек, выздоровели 86 664.