Коронавирус в Севастополе продолжает забирать жизни

COVID-19
07-09-2022
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В Севастополе по состоянию на утро 7 сентября зарегистрированы 139 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 84 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 15 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 — с подтвержденным COVID-19.   

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.  

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 049 человек, выздоровели 86 664.

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