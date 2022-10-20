В Белгородской области продлили осенние каникулы в школах из-за оперативной обстановки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после многочисленных обращений родителей принял решение продлить осенние каникулы до двух недель.

Гладков отметил, что при этом оценивалось, как это может сказаться на качестве знаний.

«Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, школьники региона отдыхать будут две недели. Глава региона назвал эту меру вынужденной.

«Вопрос касается безопасности и оперативной обстановки. Надеюсь, что к следующему четвергу будем принимать дальнейшее решение, о котором я вам сразу сообщу», — добавил он.

Напомним, каждый день сообщается об обстреле территории Белгородской области. Недавно снаряд попал в железнодорожную станцию в одной из сел Белгородского района. Сегодня, 20 октября, в Шебекинском городском округе зафиксирован прилет трех снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Работников перевели на дистант.

Ольга Сурикова