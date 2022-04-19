Украиной обстреляно еще одно село в Белгородской области

Есть пострадавшие

Село Головчино в Белгородской области обстреляно с территории Украины, есть пострадавшие. Об этом утром в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», – сообщил Гладков.

Позже он добавил, что есть пострадавший, это местная жительница. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Перед этим он разместил пост о том, что Журавлевка – село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины. Там уже 46 жилых домов имеют повреждения, а шесть из них необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам планируется приступить после Пасхи, так как сейчас сохраняется опасность обстрелов. Помимо домов, пострадали и 36 машин.

Он пообещал, что людям будет оказана помощь.

Сейчас, по его словам, большая часть жителей выехала из села, как правило, остались только пожилые, которые не хотят выезжать.

Напомним, в целом ряде областей России, которые находятся рядом с границей Украины, в том числе в Белгородской, Курской, Республике Крым введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/vvgladkov