ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли мирные жители

Сегодня около 15.00 ВСУ нанесли удары по центру Белгорода. На текущий момент известно о 3 жертвах – двоих детях и одном мужчине.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — сообщил в свое ТГ-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Одновременно в социальных сетях стали появляться десятки видео с разрушениями и пожарами вследствие обстрела.

При этом информации чем именно были нанесены удары до сих пор нет.

Позже Гладков сообщил, что «в городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется».

Также, по информации Гладкова, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории.

Дарья Тимофеева

Фото: источники в сети интернет