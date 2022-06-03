В балке Бермана выявили 6 свалок строительных отходов

Прокуратура добивается их ликвидации

В Севастополе прокуратурой зафиксирована свалка отходов в лесополосе балки Бермана и на территории, прилегающей к памятнику Высота Горная.

Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистом Департамента природных ресурсов и экологии города обследовали территорию общей площадью 36,5 м2, где выявили 6 мест несанкционированного сброса строительных, твердых коммунальных отходов и отходов грунта.

По результатам проверки в адрес главы внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ и директора департамента городского хозяйства внесены два представления об устранении нарушений.

Напомним, ранее в Севприроднадзоре были подтверждены факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы».

Ольга Сурикова