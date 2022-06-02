В Севастополе центр соцобслуживания помог только за год 50 бродягам получить паспорта

Главное желание самих лиц без определенного места жительства

В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания работает отделение по работе с гражданами без определенного места жительства.

Сотрудники помогают данной категории населения оформить документы, соцвыплаты и пенсии, найти временный приют или родственников, выдают продукты питания и одежду, оказывают психологическую помощь и содействие в социализации.

«Наше отделение предоставляет срочные социальные услуги и социальное сопровождение не только гражданам без определенного места жительства, но и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, кому необходимо протянуть руку помощи. Главное условие – это желание и согласие самого гражданина», — рассказала руководитель комплексного центра Любовь Яскунова.

Она добавила, что за прошлый год более 50 человек получили паспорта, еще столько же граждан получили СНИЛС и полисы. Для 8 человек были оформлены выплаты, 12 получили пенсии, более 30 граждан получили крышу над головой, а для шести удалось найти родственников.

Для оказания помощи таким гражданам центром приобретен специальный автомобиль.

В настоящее время на учете в учреждении состоят чуть более ста человек, сообщает пресс-служба правительства города.

«Как правило, это люди с низкой социальной ответственностью, люди, которые не один год находятся на улице, без документов, без какой-либо поддержки и помощи близких людей. Они не раз столкнулись в своей жизни с предательством, чаще всего – вышедшие из мест лишения свободы, большинство находятся на учете в психиатрическом диспансере. Для каждого человека разрабатывается своя индивидуальная программа адаптации», — пояснила психолог отделения Олеся Корниенко.

С декабря прошлого года за счет бюджетных средств учреждение компенсирует затраты на оформление документов подопечных.

Специалисты добавляют, что чаще граждане, с которыми им приходится работать, вообще никогда не имели паспорта РФ, у некоторых были паспорта СССР или украинские, но они были утеряны или украдены. Процесс получения ими гражданства очень трудоемкий, иногда затягивается на год.

Всего за 2021 год центром было оказано около двух тысяч срочных услуг лицам без определенного места жительства.

В пресс-службе правительства указали, что сотрудники центра призывают севастопольцев не оставаться равнодушными к чужой беде и сообщать о людях, которым требуется помощь, по телефону 40-04 -08. Комплексный центр соцобслуживания расположен по адресу: ул. Хрусталева, 27.

Ольга Сурикова