Погода в Севастополе на выходных

Долгожданное лето
В Севастополе сегодня, 3 июня, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.
В субботу, 4 июня, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.
В воскресенье, 5 июня, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.
Вода в море уже прогрелась до 18-19°.
Ольга Сурикова
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