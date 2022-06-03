Погода в Севастополе на выходных

Долгожданное лето

В Севастополе сегодня, 3 июня, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.

В субботу, 4 июня, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.

В воскресенье, 5 июня, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.

Вода в море уже прогрелась до 18-19°.

Ольга Сурикова

Фото автора