В Балаклаве при разборке старого дома обнаружили минометную мину

В Балаклаве при разборке старого жилого дома рабочие обнаружили старый боеприпас. Опасная находка находилась рядом с фундаментом дореволюционного сооружения.

На место находки выехали взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут». Они установили , что боеприпас — это 120 мм немецкая минометная мина времен Великой Отечественной Войны.

Мина хранила в себе немало «сюрпризов», так как при любом механическом либо термическом воздействии на взрыватель, тот мог привести мину в действие. Радиус воздействия более 500 метров.

При соблюдении всех мер безопасности росгвардейцы во взаимодействии с саперами МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: ОМОН «Беркут»