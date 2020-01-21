В Севастополе состоится конкурс «Севастопольская красавица — 2020»

29 февраля на сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоится 25-й городской конкурс «Севастопольская красавица-2020». Начало в 19:00.

В честь юбилея на сцену СЦКиИ вместе с участницами шоу на сцену выйдут и победительницы конкурса за всю его 25-летнюю историю.

В эстрадной программе примет участие популярная российская певица, актриса и телеведущая Алёна Валенсия (Москва). Зрителей ждет и традиционная дегустация севастопольских игристых вин.

Организаторами фестиваля грации выступает Севастопольский центр культуры и искусств и агентство моделей «Мария». Конкурс проводится при поддержке Главного управления культуры города Севастополя.

Стоимость билетов 300 — 1500 руб.

Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)

Можно купить билеты он-лайн: quicktickets.ru/sevastopol-cki