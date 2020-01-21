В сборных России участвуют 69 спортсменов из Севастополя

Число севастопольских спортсменов в национальных сборных за четыре года возросло на 43%
В этом году Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя отмечает юбилей — первые пять лет своего существования.
Участие севастопольских спортсменов в национальных командах с 2016 по 2019 годы возросло почти в два раза — на 43%. При том, что отбор остаётся предельно строгим. Так, в списках сборных России по различным видам спорта в 2016 году значилось 39 спортсменов Севастополя, в 2017-м — уже 51, в 2018 году — 67, а в 2019-м — 69 спортсменов.
Для Севастополя базовые виды спорта — это баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, дзюдо, парусный спорт, плавание, скалолазание, спортивная борьба, тхэквондо, футбол, из неолимпийских видов —
акробатический рок-н-ролл, альпинизм и пауэрлифтинг. На развитие этих видов спорта можно получить финансовую поддержку из федерального бюджета.
Лишь за 2019 год на соревнования различного уровня и тренировочные сборы были командированы 34 спортивные сборные команды города, из которых по базовым видам спорта — 14.
Так, 2019 год подарил Севастополю пять вице-чемпионов мира и двух бронзовых призёров, трёх чемпионов Европы и одного бронзового призёра, 16 чемпионов России и 34 чемпиона ЮФО. А также трёх победителей Кубков Европы и прочих международных соревнований, четырёх серебряных и четырёх бронзовых призёров.
На первенствах мира участники юниорских и молодёжных сборных Севастополя завоевали одну бронзу, на первенствах Европы — одно золото и три бронзы, а на первенствах России — 12 золотых медалей, 14 серебряных и 14 бронзовых.
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