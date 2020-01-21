В сборных России участвуют 69 спортсменов из Севастополя

Число севастопольских спортсменов в национальных сборных за четыре года возросло на 43%

В этом году Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя отмечает юбилей — первые пять лет своего существования.

Участие севастопольских спортсменов в национальных командах с 2016 по 2019 годы возросло почти в два раза — на 43%. При том, что отбор остаётся предельно строгим. Так, в списках сборных России по различным видам спорта в 2016 году значилось 39 спортсменов Севастополя, в 2017-м — уже 51, в 2018 году — 67, а в 2019-м — 69 спортсменов.

Для Севастополя базовые виды спорта — это баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, дзюдо, парусный спорт, плавание, скалолазание, спортивная борьба, тхэквондо, футбол, из неолимпийских видов —

акробатический рок-н-ролл, альпинизм и пауэрлифтинг. На развитие этих видов спорта можно получить финансовую поддержку из федерального бюджета.

Лишь за 2019 год на соревнования различного уровня и тренировочные сборы были командированы 34 спортивные сборные команды города, из которых по базовым видам спорта — 14.