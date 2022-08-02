В Балаклаве ограничили проход на Таврическую набережную и к пляжу Мраморный

И для транспорта, и для юрлиц

В Балаклаве начался новый этап строительства яхтенной марины. В связи с этим принято решение об уменьшении количества транспорта, ранее передвигавшегося по территории стройки, а также об усилении контроля на пункте пропуска.

Руководитель проекта «Развитие Балаклавы» Сергей Черных рассказал, что информация о вводимых изменениях была доведена за четыре дня. При этом также и электрокары, которые ранее осуществляли перевозки, в целях безопасности не будут пропускаться на строительную площадку, сообщает правительственный портал.

«Временно закрыт будет и проход на пляж Мраморный через Таврическую набережную, так как путь проходит по строительной площадке, что является небезопасным для жизни. Также отмечу, что пляж в данном сезоне, как и прошлые два года, закрыт для купания. Попасть к точке старта каяков можно на катере с набережной Назукина. Ранее люди, в нарушение правил и игнорируя все уведомления и установленные знаки, проходили», — сказал он и попросил отнестись к данному факту с пониманием.

Военно-исторический музей фортификационных сооружений продолжит работу. Ограничены пропуска на личный транспорт всех сотрудников музея, теперь их возят через площадку только к началу рабочего дня и вывозят по окончании. Администрация музея организовала бесплатные фирменные шаттлы.

«С момента перекрытия Таврической набережной наши фирменные автобусы бесплатно доставляют туристов в музей от перехватывающей парковки на ул. Крестовского и непосредственно от шлагбаума перед въездом на Таврическую. Количество имеющихся у нас автобусов рассчитано на перевозку пяти тысяч посетителей в день. Интервал движения — каждые 15 минут или чаще, по мере наполнения», — прокомментировал директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов.

Напомним, в Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Исполнителем определено ПАО «Мостотрест».

Ольга Сурикова