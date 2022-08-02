В Крыму осужден педофил за 54 эпизода в отношении дочки сожительницы

Первый раз девочка была изнасилована в 11 лет
Житель Ленинского района Крыма признан виновным в совершении 54 эпизодов половых преступлений в отношении несовершеннолетней дочки сожительницы. Он приговорен к 13 годам годам колонии строго режима.
«Мужчина, проживая в гражданском браке с жительницей одного из сел, на протяжении длительного времени совершал преступления сексуального характера против ее несовершеннолетней дочери. На момент первого эпизода девочке исполнилось 11 лет», — сообщает пресс-служба ГСУ Следкома России.
Установлено, что с октября 2016 по август 2021 года 56-летним подсудимым было совершено 54 эпизода насильственных действий против ребенка.
Длительное время девочка была запугана, затем она осмелилась рассказать об ужасных фактах однокласснице, у которой мама работала в правоохранительных органах.
Подозреваемый был задержан.
Приговором суда сельчанин признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев.
Напомним, в Севастополе осудили местного жителя, обвиняемого в неоднократном изнасиловании 15-летней племянницы.
Ольга Сурикова