В Балаклаве фотограф подал в суд на администрацию за нарушение авторских прав

Требования были частично удовлетворены

В Севастополе фотограф подал в суд на Балаклавский муниципальный округ о защите авторских прав за нарушение авторских прав. Он обвинил администрацию в использовании без спроса его фотографии в качестве иллюстрации к сообщению о льготном проезде на катерах к пляжам.

«В ходе судебного разбирательства судом установлен факт использования Советом Балаклавского муниципального округа города Севастополя фотографии истца «Фиолент» в нарушение требований законодательства об авторском праве», — говорится в решение Балаклавского райсуда.

Истец потребовал от ВМО 30 000 рублей денежной компенсации за нарушение авторских прав и 50000 рублей в счет возмещения морального вреда.

Однако суд учел, что фото были использованы исключительно в целях информирования населения и не носило коммерческий характер.

«С учетом приведенных обстоятельств, исходя из принципа соразмерности, разумности и справедливости, суд взыскал с Совета Балаклавского муниципального округа в пользу автора 10 000 рублей денежной компенсации за нарушение авторских прав и 2000 рублей в счет возмещения морального вреда, таким образом, частично удовлетворив заявленные требования», — уточнили в суде.

Кроме того, суд обязал ответчика удалить фотографию из новостной ленты.

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Ольга Сурикова