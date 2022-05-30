В ЛДПР предложили банкам рассмотреть разработку целевых кредитов под госпрограмму догазификации для севастопольцев

Депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Андрей Куринов принял участие в заседании президиума РО «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей»

Присутствовали также заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, Денис Профатилов директор департамента экономического развития Севастополя и директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова, а также представители всех банков на сегодняшний день, зарегистрированных в Севастополе.

«Во время заседания озвучил представителям банков предложение о необходимости разработки программы для возможности получения целевых кредитов по льготным процентным ставкам на полный комплекс технического присоединения и установки газового (отопительного) оборудования для малых предприятий, личных подсобных хозяйств, садовых и индивидуальных жилых домов в условиях действия Государственной программы догазификации», — прокомментировал Андрей Куринов.А также разработки дополнительных специальных условий кредитования для особых категорий граждан, пенсионеров и малообеспеченных.

«Сегодня стоимость такого комплекса для личного хозяйства или индивидуального дома «под ключ» (разработка проекта, врезка, подвод газовой трубы по участку, установка котла и радиаторов, приборов учета) обходится порядка 300-500 тысяч рублей.

И зачастую осилить такую сумму единоразовым платежом для севастопольцев возможным не представляется», — аргументировал предложение Андрей Куринов.

Помимо этого, на заседании Союза так же обсуждались итоги выполнения госпрограммы по развитию сельского хозяйства за 2021 год предприятиями агропромышленного комплекса Севастополя, возможности поддержки предприятий на время санкций банками, зарегистрированными в Севастополе, и требования экологического законодательства для агропромышленного комплекса.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя