Депутаты могут лишить Кучму статуса почетного гражданина Севастополя

Во вторник, 31 мая, в ходе пленарного заседания депутаты заксобрания Севастополя планируют принять изменения в закон «О Почетном гражданине города Севастополя».

Предполагается, что эти изменения могут лишить второго президента Украины Леонида Кучму статуса почетного гражданина Севастополя.

Напомним, Леонид Кучма был президентом Украины с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года.

Статус почетного гражданина Севастополя был присвоен Кучме в 2002 году за его вклад в восстановление Свято-Владимирского собора на Херсонесе.

Примечательно, что в феврале 2015 года тогдашний губернатор Сергей Меняйло негативно отнесся к инициативе лишить Кучму звания почетного гражданина Севастополя, инициированного тогда городскими общественниками.

«Я не инициатор этого вопроса. Не думаю, что от лишения его /Кучмы/ почетного звания зависит судьба Севастополя, Крыма, России и мира. Вообще я считаю, что к таким вещам надо относиться взвешенно», — сказал тогда Меняйло.

Дарья Тимофеева

Фото: newvz.ru