Полиция проверяет возможный факт нападения на девочку-подростка

В социальных сетях сообщалось, что вечером в садоводческом товариществе в районе бухты Казачьей была совершена попытка нападения на девочку-подростка. Автор поста сообщил, что неизвестный мужчина, приехавший на микроавтобусе, пытался накинуть ей на голову черный пакет. Девочка смогла убежать.

60-летний водитель микроавтобуса рассказал, что в тот вечер ехал с дачи вместе со своим знакомым и остановился в садоводческом товариществе, чтобы покормить бездомных кошек.

Несовершеннолетняя участница, в свою очередь, сообщила, что испугалась незнакомого мужчину с пакетом в руках, а ехавший за ней случайный автомобиль она приняла за преследователей.

Полиция проводит проверку.