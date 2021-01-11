В Бахчисарае кошка выкармливает трех бельчат-сирот

Мурку сначала хотели выгнать из зоопарка, а теперь она почетная мать

В Бахчисарайском парке миниатюр, в котором действует и контактный зоопарк, появилась кошка-героиня: она растит четырёх котят и трех бельчат, пишет «Комсомольская правда. Крым».

Директор парка миниатюр Виктор Жиленко рассказал, что, когда кошка приблудилась, ее хотели прогнать, но, узнав об ее интересном положении, пожалели. И вот, когда она родила, понадобились ее услуги кормилицы.

В Бахчисарае где-то ветер свалил дерево и в дупле нашли три новорожденных бельчонка. Люди слепых малышей, которые скорее всего после падения дерева остались без мамы, принесли в контактный зоопарк.

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«Мы посмотрели на эти голые крошечные комочки и призадумались, что же с ними делать?! Ветеринары сразу сказали, что шансов выкормить из бутылочки мало, тем более что опыта нет. Попробовали бельчат подложить кошке, и все получилось – они тут же присосались к ней, растолкав котят, видимо, изрядно проголодались. Мурка поначалу оторопела от такой наглости, потом обнюхала чужаков и начала вылизывать», – рассказал директор.

Сейчас многодетную мать поселили в зимний вольер гиббонов, а за ее котятами уже очередь.

Фото: ntdtv.ru