В Севастополе число заболевших коронавирусом за сутки близится к сотне

Выздоровевших в два раза меньше

В Севастополе количество заболевших в сутки коронавирусом уже неделю не опускается ниже 90 человек. По состоянию на утро 11 января зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

После выздоровления выписаны 40 человек. Умерли четыре человека в возрасте от 48 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями.

При этом за 10 января зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19 и семь человек умерли в возрасте от 36 до 88 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7753 человека. В настоящий момент выздоровели 7007 человек, 287 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 263 человека.

Под наблюдением находится 526 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.