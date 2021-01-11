Развожаев потребовал разобраться с очередями и масочными нарушителями

Вопросы первого аппаратного совещания 2021 года

В первый рабочий день после новогодних праздников губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании поднял тему мер безопасности при распространении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

Его обеспокоили очереди возле ЕИРЦ и халатное отношение к ношению масок в общественном транспорте.

Михаил Развожаев поручил главе горхоза и Департаменту соцзащиты разобраться, почему самая уязвимая категория массово скапливается под ЕИРЦ.

«Сегодня утром проезжал по Большой Морской – очередь в ЕИРЦ стоит наполовину улицы – после праздников бабушки пришли оплачивать квитанции. Есть же дистанционные формы. Организуйте работу так, чтобы не было очередей. Понятно, что есть консерваторы, которые привыкли вживую оплачивать платежки, но скопление людей сейчас недопустимо», – поручил Развожаев.

Также он потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

«Наблюдаю последние два дня, что в общественном транспорте все без масок. В Указе было четко написано: не пускать в транспорт без масок. Проверьте исполнение, особенно «Севэлектроавтотранс», — он директору департамента транспорта.

Проконтролируют по его поручению и торговые сети. Хотя, по его наблюдениям, здесь более ответственны, так как боятся штрафов.

Напомним, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Севастополе действует масочный режим.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя