В Бахчисарае браконьеры убили и бросили самца благородного оленя

В Бахчисарайском лесхозе ночью браконьерами был убит самец благородного оленя – самого большого животного Крыма.

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики Крым сообщили, что незаконную добычу оленя во время рейда выявили охотничьи инспекторы. При этом браконьерам удалось сбежать. Тело оленя, накрытого тряпками и ветками, они бросили в автомобиле.

Фото с места происшествия опубликовала глава Минприроды Ольга Славгородская.

«Правонарушители с места совершения правонарушения скрылись, оставив на месте событий незаконно добытое животное и автомобиль, на котором осуществлялась его транспортировка», — рассказали в Минприроды.

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Ольга Сурикова