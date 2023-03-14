Кровь, куски мяса, лес — в Севастополе задержали браконьеров

В Севастополе задержали двух мужчин, незаконно убивших кабана в заказнике «Байдарский», сообщает пресс-служба МВД.

Кабана убили с помощью зарегистрированного карабина с глушителем и приборов ночного виденья. Следствие установило, что 45 и 53-летние мужчины ночью проникли в заказник, выследили животное и двумя выстрелами его убили.

После чего, там же разделали кабана и поделив добычу скрылись с места преступления. Тем не менее, сотрудники ОМОН «Беркут-С» задержали браконьеров. Ущерб от их деятельности оценивается в 30 тыс руб. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севприроднадзоре подтвердили: в лесах браконьеры ставят ловушки на белок

Дмитрий Островский