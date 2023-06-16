Родители школьников из «Экотеха» снова бастуют против второй смены

В адрес нашей редакции поступило обращения от родителей учеников вторых классов школы «Экотех» с просьбой опубликовать их просьбу не вводить вторую смену для их детей.

Напомним, в прошлом году этот вопрос уже поднимался. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе департаментом образования пошел на встречу родителям и отменил решение о введении второй смены.

Однако в марте этого года эти же родители снова получили оповещение о том, что их дети с 1 сентября 2023 года будут учиться во вторую смену. Родители снова просят помощи у СМИ, чтобы не оставаться один на один с департаментом образования.

«Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, сообщаем Вам, что в 2023-2024 учебном году вынуждены перевести параллель третьих классов на обучение во вторую смену. Учебный процесс будет начинаться с 14.00. ГПД организовано не будет, в связи с отсутствием возможности разместить в отдельном помещении», — такое сообщение от департамента образования Севастополя продемонстрировала нам одна из общающихся Евгения.

В письмах из департамента в ее адрес подчеркивается, что сейчас в школе «Экотех» обучается 1451 школьников, при проектной мощности школы в 825 учеников.

Как отмечают родители в своем обращении, в прошлом году Михаил Развожаев обещал решить эту проблему с помощью введения нового корпуса образовательного центра «Бухта Казачья». Тем не менее, ситуация снова повторилась.

При этом, по словам Евгении, в этом году из школы выпускается 4 четвертых класса и еще 6 вторых классов хотят перевести на вторую смену. Она предполагает, что таким образом пытаются освободить 10 кабинетов под 10 новых первых классов. И это несмотря на то, что для школы «Экотех» сократили количество прикрепленных многоквартирных домов.

«Откуда такое количество будущих первоклассников в данной школе и как этот факт коррелируется с уменьшением количества адресов, закреплённых за «Школой Экотех+», и вводом в эксплуатацию новых школ в Гагаринском районе, Департамент образования и науки умалчивает», — резюмирует мать школьника.

Этими вопросами инициативная группа родителей предложила задаться и прокуратуре города, в которую было направленно соответствующее обращение.