В Крыму ждун предлагал украинцам покупать у него детали и через полгода самим их забрать

В Крыму выявили ждуна, который активно снимал видеоролики, направленные на дискредитацию, как Вооруженных сил России, так и самого российского государства.

Свои видео Евгений Швед посвящал Украине, пел гимн соседнего государства, выкрикивал националистические лозунги, а также предлагал украинцам закупаться у него деталями, чтобы через полгода, после поражения российских войск, забрать их в Крыму.

Действия мужчины не остались незамеченными, к нему, как сообщает Telegram-канал «Смерш.Крым», пришел товарищ майор из Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым.

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«Отправился в КПЗ ждать решения суда. Шведу светит около четырех уголовных дел за преступления против госбезопасности, ему грозит лет 15», —добавили «Смерше».

Видимо, извинения с российским флагом в руках ему уже не помогут.

Ольга Сурикова