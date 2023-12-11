В 2024 году в Севастополе планируют отремонтировать 2 моста и камнезащитную галерею в Ласпи

Правительство Севастополя планирует в 2024 году начать ремонт камнезащитной галереи в районе смотровой площадки в бухте Ласпи на трассе Ялта-Севастополь. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор дептранса Станислав Таматаев.

Также планируется провести ремонт двух мостов, в том числе через реку Бельбек в районе поселка Любимовка.

Всего в будущем году планируется отремонтировать 85 дорог протяженностью 43,5 км за 935 млн рублей.

Таматаев в ходе совещания еще раз подчеркнул, что реконструкция развязки «Огурец» идет по плану и будет завершена к ноябрю 2025 года.

Напомним, на тропе к «Серебряному» пляжу обвал разрушил пешеходные мостики.