В Севастополе поступило больше 5 тысяч заявлений на компенсацию ущерба от «шторма века»

К утру 11 декабря поступило около 5,5 тысячи заявлений на возмещение ущерба от шторма, который пронесся по Севастополю с 26 на 27 ноября. Не все получат положительное заключение, потому что порядка 3 тысяч заявлений попали от жителей «другого субъекта» федерации. Об этом стало известно сегодня ходе аппаратного совещания у губернатора Севастополя.

«На этой неделе региональную часть материальной помощи выплатим», — сообщил губернатор Михаил Разввожаев, передает корреспондент «Севкора».

Также к концу года ожидается получение средств из федерального бюджета на компенсацию разрушений в результате шторма.

Читайте также: В Севастополе ущерб от шторма оценили в 6,5 млрд рублей

Ольга Сурикова