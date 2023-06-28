На каком этапе реконструкция «огурца»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел накануне выездное совещание в штабе по реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь — порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова — улица Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)», сообщает пресс-служба правительства города.

Глава города напомнил, что проектом двухуровневой развязки предусмотрен вынос главного направления «Камышовое шоссе — Городское шоссе – Балаклавское шоссе» в нижний уровень относительно существующего кольцевого пересечения, путем строительства открытого тоннеля (по аналогии с Ялтинским кольцом).

Это, по его словам, позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог: улицы Хрусталева, Монастырского шоссе, а также перемычки, соединяющей перекресток на 5-м км со строящейся транспортной развязкой.

Проезжая часть основного хода будет четырехполосной.

Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству двух из четырех подпорных стен, занимается переустройством инженерных коммуникаций (готовность 20 %), сетей связи (готовность 10 %), контактной сети пассажирского транспорта (готовность 30 %).

Начаты работы по переустройству газопровода и по устройству локальных очистных сооружений.

«Работы идут по графику, отставаний нет. Завершение объекта по контракту — ноябрь 2025 года, но мы сегодня говорили о том, что надо стараться сдать объект с опережением», — уточнил губернатор.

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Ольга Сурикова