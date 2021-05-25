В 2020 году бюджет Севастополя исполнен на 98, 3%

Собственные доходы – 16,5 млрд рублей, безвозмездные бюджетные поступления 42,89 млрд рублей или 72%

Бюджет города выполнен на 98,3%, что составило 56,5 млрд рублей. Об исполнении бюджета в ходе отчета заксобранию Севастополя о деятельности правительства Севастополя за 2020 год рассказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы в 2020 году приблизились практически к 100 % исполнения бюджета. Это достаточно серьезный успех с предыдущим периодом. Естественно это получилось благодаря интенсификации работы по реализации Федеральной целевой программы», — отметил Развожаев.

Согласно информации из отчета правительства, общий объем доходов в бюджет нашего города в 2020 году составил 59, 3 млрд рублей. Исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 16, 5 млрд рублей, или 101, 4 % от запланированного, однако по налоговым доходам исполнение составляет 96, 6.

Наибольший прирост поступлений в бюджет обеспечили: сбор НДФЛ – 587, 5 млн рублей, акцизы на нефтепродукты – 266 млн рублей и налог на прибыль – 227,3 млн рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета насчитывает 72,3 % от общего числа доходов нашего бюджете и составляет 42,89 млрд рублей.

Как сообщил Михаил Развожаев бюджет исполнен на 98, 3 % в размере 56, 55 млрд рублей, что на 39 % больше чем в 2019 году.

Градоначальник подчеркнул, что бюджет Севастополя социально ориентированный, а также рассказал, что наш город занимает 9 позицию в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджета.

В соответствии с отчетом правительства наибольшая доля расходов у таких отраслей как образование – 19, 1 % (10,7 млрд рублей), здравоохранение — 16, 2 % (9, 2 млрд рублей), социальная политика — 13, 3 % (7, 5 млрд рублей).

Напомним, что по итогам 2020 года освоение средств в рамках реализации ФЦП составило 12,9 млрд рублей (что составляет 93 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе за счет средств федерального бюджета 12 млрд рублей, за счет средств бюджета субъекта 647,4 млн рублей.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя