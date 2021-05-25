В Севастополе освоение средств ФЦП составило 93%

Десять объектов введены в эксплуатацию

По итогам 2020 года освоение средств в рамках реализации ФЦП составило 12,9 млрд рублей (что составляет 93 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе за счет средств федерального бюджета 12 млрд рублей, за счет средств бюджета субъекта 647,4 млн рублей.

Об этом стало известно из отчета правительства Севастополя за 2020 год, который сейчас в сессионном зале заксобрания озвучивает глава города Михаил Развожаев.

В частности, в 2020 году введены в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства: газификация сел Андреевка, Любимовка и Фронтовое, школа на проспекте Античный, детский сад на улице Симонок, причал № 65 в бухте Троицкой, детский сад в селе Орлином, трасса Таврида (7 этап), наконец-то достроен жилой дом для реабилитированных народов, дорога к аэропорту «Бельбек».

Выполнены проектно-изыскательские работы по 9 объектам, завершены строительно-монтажные работы на 8 объектах.

При этом не завершены в 2020 году и перенесены на 2021 год: подстанция скорой помощи № 2 (готова на 89%), ФОК на улице Гавена (готов на 90%), ветеринарная лечебница на улице Бутырская (готова на 55%), ветеринарная лечебница на улице Могилевская (готова на 94%),

Введены в эксплуатацию опережающими темпами берегозащитные дамбы на реке Каче, газификация села Фронтовое, строительство газовых модульных котельных на улицах Одесская,3 и Розы Люксембург, 52.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя