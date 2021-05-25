В Севастополе не хватает земли для реализации приоритетных проектов

Земля в Севастополе – дефицит, но развития без нее не будет

О постоянном поиске земельных участков сообщается в отчете о деятельности правительства Севастополя за 2020 год, представленного сегодня в севастопольском заксобрании.

По данным правительства Севастополя, в прошлом году в нашем городе реализовалось более 40 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 35,1 млн рублей в таких сферах как IT – сфера, сельское хозяйство, строительство и строительные материалы, создание логистических комплексов, судостроение и машиностроение.

Однако, как сообщается в докладе, правительство Севастополя на постоянной основе проводит мероприятия по поиску свободных от прав третьих лиц инвестиционных площадок для формирования инвестиционных кейсов, с целью поиска инвесторов, что говорит о нехватке земельных ресурсов для реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, что по данным Росстата в 2020 году объем инвестиций в основной капитал севастопольский предприятий составил 26,8 млрд руб. При этом 48,5% инвестиций вложено в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, а также 43,1% на приобретение машин и оборудования.

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com