Бизнес в Севастополе инвестирует в строительство, технику и оборудование

Инвестирует в строительство, в приобретение машин и оборудования

По данным Росстата в 2020 году объем инвестиций в основной капитал севастопольских предприятий составил 26,8 млрд руб.

Это стало известно из отчета правительства Севастополя, озвученного сегодня губернатором Севастополя перед депутатами заксобрания.

При этом 48,5% инвестиций вложено в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, на расходы на улучшение земель, из них 25,8% — строительство сооружений.

Чуть меньше — 43,1% — на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, в том числе транспортные средства — 5,2%, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование — 12,3%, прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты, — 25,6%.

Напомним, по итогам 2020 года освоение средств в рамках реализации ФЦП составило 12,9 млрд рублей (что составляет 93 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе за счет средств федерального бюджета 12 млрд рублей, за счет средств бюджета субъекта 647,4 млн рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольги Кузнецовой