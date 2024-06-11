Опубликован проект застройки 7 км Балаклавского шоссе

Правительством Севастополя подписан проект по планировке территории по улице Мате Залки в районе 7 км Балаклавского шоссе.

Здесь планируется комплексная застройка территории многоэтажными домами с контролем доступа, без машин, с комплексным благоустройством и озеленением. Подъезды сквозные, без ступеней и пандусов.

Ввести в эксплуатацию по проекту запланировано 7 068 квартир, а проектная численность населения (исходя из принятого показателя жилищной обеспеченности – 28 кв. м/чел) – 13 235 человек.

Машиномест указывается– 3 534

Также должно быть построено 4 дошкольных образовательных учреждения: два по 245 мест и два по 280.

Школа по проекту будет четырехэтажная, вместимостью 1 800 детей.

И шестиэтажный амбулаторнополиклинический комплекс.

Не обошли вниманием и спортивное направление. ФОК будет входить в «объект торговли и культурно-бытового обслуживания».

Напомним, ранее сообщалось, что новым Генпланом предусмотрено построить крупные ТПУ(транспортно-пересадочные узлы). Один из них будет сформирован на 7 км Балаклавского шоссе. Сюда будет перенесен автовокзал и построена перехватывающая парковка. Также сюда же планируется перенести троллейбусное кольцо с 5 км.

Ольга Сурикова

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