В Севастополе планируют перенести вокзал на Северную сторону 

В новом Генплане Севастополя предусмотрено строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), рокады, мостов через бухту и перенос ж/д вокзала на Северную сторону.
Во время презентации нового Генплана было сообщено о планах построить крупные ТПУ и не пускать внешний транспорт в город, а также сформировать перехватывающие парковки.
ТПУ формируется на 7 км Балаклавского шоссе. Сюда будет перенесен автовокзал и построена перехватывающая парковка. Также сюда же планируется перенести троллейбусное кольцо с 5 км.
ТПУ на Камышовом шоссе вдоль Фиолента: здесь жители смогут пересаживаться на скоростную электричку.
ТПУ на Гераклейской рокаде: также возможность пересаживаться на скоростную электричку.
В Балаклаве ТПУ на основе остановочного комплекса «Золотая балка».
И на месте нынешнего ж/д вокзала ТПУ.
Сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне в районе «строящейся точки роста», где появится большой вокзал с пересадкой на автобус.
По оценкам специалистов, в Севастополь в сутки будут прибывать около 100 тысяч человек, с чем нынешний вокзал не сможет справиться. Предложено сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне в районе «строящейся точки роста», где появится большой вокзал с пересадкой на автобус.
Ольга Сурикова