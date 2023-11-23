В Севастополе планируют перенести вокзал на Северную сторону 

В новом Генплане Севастополя предусмотрено строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), рокады, мостов через бухту и перенос ж/д вокзала на Северную сторону.

Во время презентации нового Генплана было сообщено о планах построить крупные ТПУ и не пускать внешний транспорт в город, а также сформировать перехватывающие парковки.

ТПУ формируется на 7 км Балаклавского шоссе. Сюда будет перенесен автовокзал и построена перехватывающая парковка. Также сюда же планируется перенести троллейбусное кольцо с 5 км.

ТПУ на Камышовом шоссе вдоль Фиолента: здесь жители смогут пересаживаться на скоростную электричку.

ТПУ на Гераклейской рокаде: также возможность пересаживаться на скоростную электричку.

В Балаклаве ТПУ на основе остановочного комплекса «Золотая балка».

И на месте нынешнего ж/д вокзала ТПУ.

Сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне в районе «строящейся точки роста», где появится большой вокзал с пересадкой на автобус.

По оценкам специалистов, в Севастополь в сутки будут прибывать около 100 тысяч человек, с чем нынешний вокзал не сможет справиться. Предложено сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне в районе «строящейся точки роста», где появится большой вокзал с пересадкой на автобус.

Ольга Сурикова