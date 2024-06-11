Прокуратура помогает вернуть деньги женщине, которую обманули телефонные мошенники

В сентябре 2023 года 79-летняя жительница перевела 80 тыс. рублей на счет мужчине, который представился работником банка. Она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По заявлению пенсионерки было возбуждено уголовное дело, и полиция установила данные лицо, на имя которого был открыт банковский счет.

Прокурор района предъявил в суд исковое заявление о возврате средств. Иск направлен в Агрызский районный суд Республики Татарстан. Расследование по уголовному делу продолжается.

Прокуратура предупреждает жителей и гостей Севастополя о необходимости хранить в тайне информацию о своих банковских счетах и не сообщать ее незнакомцам. Помните, что настоящим работникам банков не нужно выяснять номер счета и дату его открытия. В случае хищения денежных средств необходимо оперативно обращаться в полицию по телефону 102.