В Севастополе на кольце у «Муссона» могут снова изменить схему движения

Власти Севастополя рассматривают варианты изменения схемы движения транспорта на дорожной развязке на пересечение улиц Руднева, Меньшикова и Вакуленчука. Об этом рассказал и.о. вице-губернатора Павел Иено в эфире телеканала «Россия 1».

Здесь в октябре заработали новые светофоры, появился прямой поворот с улицы Руднева к ТЦ, а также изменена приоритетность въезда на круговой перекресток.

«Мы видим, что в районе “Муссона” у нас образовываются пробки в час пик. На сегодняшний день я дал поручение специалистам департамента транспорта – совместно с сотрудниками ГИБДД поедем анализировать, будем донастраивать светофорные объекты. Может быть, вернемся к решению и поменяем — все-таки приоритетной сделаем улицу Вакуленчука. У нас разные были споры по этому поводу, но в любом случае оставляем за собой право довести до конца работу, которую мы начали, и обеспечить максимально комфортный проезд», — отметил Иено.

По его мнению, проблема пробок в районе развязки Руднева — Меньшикова — Вакуленчука носит временный характер и будет решена с запуском движения на Столетовском проспекте.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети