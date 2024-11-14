Теракт в Севастополе, в котором погиб военнослужащий, взяли на контроль в центральном аппарате Следкома России

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения теракта в отношении военнослужащего в Севастополе.

Напомним, 13 ноября в Севастополе взорвалась машина военного на улице Шевченко. Погибший — 47-летний Валерий Т. — капитан 1-го ранга Черноморского флота. Ранее он занимал должность начальника штаба бригады ракетных катеров

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ.

В ведомстве отметили, что сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Также в СМИ появилась информация о причастности украинской спецслужбы к террористическому акту. Данную версию озвучила Украинская служба Би-би-си (доступ к сайту ограничен Роскомнадзором) со ссылкой на источники в СБУ.

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Ольга Сурикова