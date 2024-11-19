В России начала массово выпускать мобильные убежища от ядерного взрыва

Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва налажено в нижегородском Дзержинске.

В одном убежище могут находиться одновременно 54 человека, при этом вместимость можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортом на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

«Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых», — говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.

Также сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование западных неядерных ракет ВС Украины против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.

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Ольга Сурикова

Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС