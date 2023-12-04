Управление спорта оштрафовали за срыв сроков реконструкции бассейна им. 200-летия Севастополя

Управление Федерального казначейства оштрафовало Управление спорта Севастополя за срыв сроков реконструкции бассейна им. 200-летия Севастополя.

Город оштрафовали на 31 тысячу рублей. Это 10% от предоставленной в 2022 году субсидии. Тем не менее, Управление спорта пыталось оспорить штраф в суде, но безрезультатно.

Суд решил, что отвечать за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию должно профильное управление, являющееся главным администратором доходов.

Напомним, стройку, начавшуюся в 2020 году, курирует департамент капитального строительства.