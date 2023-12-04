Американские СМИ: деньги для Украины закончатся к концу года

Американское издание Financial Times пишет, что деньги на военную поддержку Украины подходят к концу из-за того, что конгресс США до сих пор не одобрил пакет помощи Украине на следующий год.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг в письме сообщила, что выделенные ранее деньги на военную помощь «практически исчерпаны».

Как отмечает FT, даже если соглашение о предоставлении военной помощи будет достигнуто в Сенате, неясно, сможет ли оно пройти через возглавляемую республиканцами Палату представителей, новый спикер которой Майк Джонсон скептически относится к финансированию Украины.

В своем письме Янг подчеркнула, что отсутствие поддержки США «повысит вероятность военных побед России».

Напомним, США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской специальной военной операции (СВО), включая поставки оружия, заявил 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.